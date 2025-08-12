Homem investigado por posts nazistas em Joinville tem celulares confiscados
Segundo a Polícia Civil, as publicações exaltavam a Alemanha no período nazista e continham discurso de ódio contra judeus
Um homem de 28 anos teve dois celulares apreendidos em Joinville, no Norte catarinense, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua casa. Ele é suspeito de fazer apologia ao nazismo por meio de postagens nas redes sociais.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o caso e as investigações em andamento!
