Homem leva quatro tiros e sobrevive em acerto de contas de facção em SC; suspeito é preso

Vítima foi encaminhada ao Hospital Nossa Senhora dos Prazeres; suspeito foi preso no bairro Sagrado Coração de Jesus

ND Mais

ND Mais

ND Mais

Um homem, identificado como Anderson Vingla, foi alvo de quatro tiros na noite do último domingo (17). Ele foi socorrido ainda com vida ao que teria sido um acerto de contas de uma facção criminosa, em Lages, na Serra catarinense. Seu atual estado de saúde não foi divulgado.

