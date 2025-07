Homem ligado à morte de policial e de turista morre em operação do Bope em SC Órgão de segurança cumpria mandado de busca e apreensão em Laguna; criminoso estava armada e reagiu à ação ND Mais|Do R7 31/07/2025 - 04h56 (Atualizado em 31/07/2025 - 04h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um homem, de 31 anos, conhecido no meio policial pela extensa ficha criminal, foi morto na terça-feira (29), durante uma operação do Bope (Batalhão de Operações Especiais) em Laguna, no Litoral Sul de Santa Catarina. A ocorrência foi registrada no bairro Barranceira.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este caso impactante.

Leia Mais em ND Mais:

Quer trabalhar na educação? Chapecó anuncia novo concurso público com diversas vagas

Reurbanização da orla traz nova avenida, ciclovia e passeios acessíveis em Itapema

Suspeito de matar esposa fez fotos do corpo da vítima e enviou imagens à família em SC