Homem mata cachorro do vizinho e confessa crime no interior de SC O homem confessou a PM que matou o cachorro do vizinho em uma propriedade rural na Linha Barra Escondida, em Mondaí, no Oeste de SC... ND Mais|Do R7 25/02/2025 - 18h46 (Atualizado em 25/02/2025 - 18h46 )

Um homem confessou a PM (Polícia Militar) que matou o cachorro do vizinho, por volta das 10h30 de sexta-feira (22), em uma propriedade rural na Linha Barra Escondida, no interior de Mondaí, no Oeste de Santa Catarina.

Para saber mais sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

