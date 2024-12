Homem mata esposa a facadas com duas crianças em casa no Norte de Florianópolis Casal teria brigado momentos antes de mulher ser esfaqueada pelo marido; ela morreu no local ND Mais|Do R7 06/12/2024 - 14h49 (Atualizado em 06/12/2024 - 14h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem matou a esposa a facadas no bairro Rio Vermelho, em Florianópolis, na madrugada desta quinta-feira (5). Segundo a Polícia Civil, as duas crianças estavam em casa no momento em que o casal brigou e a mãe deles foi morta pelo marido.

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

O que fazer no fim de semana em Joinville: confira 19 atrações para aproveitar

Risco de enchente? Litoral Norte tem alerta para chuva torrencial no fim de semana

Justiça condena homem que matou vítima e depois arrastou corpo pela rua em Criciúma