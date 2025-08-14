Homem mata ex-companheira com tiros dentro de loja em SC
A mulher não resistiu aos ferimentos causados pelos tiros e morreu no hospital; suspeito tentou tirar a própria vida após o crime,...
Uma mulher de 38 anos foi morta a tiros no fim da tarde de quarta-feira (13), em Maravilha, no Oeste de Santa Catarina. O principal suspeito é o ex-companheiro, que tentou tirar a própria vida após o crime e foi levado em estado grave ao HRO (Hospital Regional do Oeste), em Chapecó.
Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
