Homem mata ex-companheira com tiros dentro de loja em SC

A mulher não resistiu aos ferimentos causados pelos tiros e morreu no hospital; suspeito tentou tirar a própria vida após o crime,...

Uma mulher de 38 anos foi morta a tiros no fim da tarde de quarta-feira (13), em Maravilha, no Oeste de Santa Catarina. O principal suspeito é o ex-companheiro, que tentou tirar a própria vida após o crime e foi levado em estado grave ao HRO (Hospital Regional do Oeste), em Chapecó.

