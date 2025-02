Homem morre afogado após mergulhar em cachoeira em Palhoça Esposa contou que o homem teria se afogado logo após chegar ao local; helicóptero Águia foi acionado para auxiliar nas buscas ND Mais|Do R7 02/02/2025 - 14h07 (Atualizado em 02/02/2025 - 14h07 ) twitter

Um homem morreu afogado em uma cachoeira em Palhoça, na Grande Florianópolis, na tarde deste sábado (1º). O caso aconteceu no bairro Sertão do Campo, próximo ao campo de futebol do Paraíso F.C.

