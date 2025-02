Homem morre afogado em rio de SC ao tentar salvar enteada Menina foi resgatada ainda com vida, mas seu estado de saúde é grave ND Mais|Do R7 10/02/2025 - 01h25 (Atualizado em 10/02/2025 - 01h25 ) twitter

Um homem morreu afogado após se jogar em um rio de Massaranduba para tentar salvar enteada neste domingo (9). De acordo com os bombeiros, a menina foi retirada da água ainda com vida e levada à unidade de pronto atendimento da cidade do Norte catarinense.

Para mais detalhes sobre essa tragédia e o desfecho da situação, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

