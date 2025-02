Homem morre ao cair de cachoeira de 80 m enquanto tirava foto na Bahia Vítima da queda da cachoeira foi identificada como Jeremias Almeida Santos, de 33 anos ND Mais|Do R7 17/02/2025 - 14h07 (Atualizado em 17/02/2025 - 14h07 ) twitter

Um homem morreu ao cair do topo de uma cachoeira de 80 metros, em Livramento de Nossa Senhora, Bahia, no domingo (16). Testemunhas afirmaram que ele tentava tirar uma foto no local quando escorregou.

