Homem morre após defender amiga em bar de SC; família questiona atendimento hospitalar Esposa relata que marido teria sido espancado por homens na parte de fora de um bar em Balneário Camboriú ND Mais|Do R7 24/07/2025 - 02h57 (Atualizado em 24/07/2025 - 02h57 )

A noite do último domingo (20) acabou em tragédia na região da Praia dos Amores, em Balneário Camboriú. Um homem de 34 anos acabou morrendo após uma confusão em um bar, onde ele teria tentado defender uma amiga.

Para mais detalhes sobre este trágico incidente e as questões levantadas pela família, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

