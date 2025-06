Homem morre após se engasgar com carne em bar de SC Morador do bairro Nossa Senhora de Fátima, em Içara, teve uma parada cardíaca e não resistiu ND Mais|Do R7 28/06/2025 - 00h35 (Atualizado em 28/06/2025 - 00h35 ) twitter

Um homem, de 51 anos, morreu após se engasgar com carne, em Içara, no Sul de Santa Catarina, no bairro Nossa Senhora de Fátima. A ocorrência foi registrada na quarta-feira (25), em um bar, por volta das 20h30. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi encontrada em parada cardíaca, no chão do estabelecimento, inconsciente e sem sinais vitais. Segundo populares, o homem estava sentado em uma cadeira, comendo, quando caiu desacordado.

