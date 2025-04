Homem morre após ser atropelado a 300 metros de casa em SC; motorista fugiu O homem de 69 anos teria saído para pescar no interior de Abdon Batista, no Meio-Oeste, quando foi atropelado e morreu ND Mais|Do R7 08/04/2025 - 20h26 (Atualizado em 08/04/2025 - 20h26 ) twitter

Um homem de 69 anos morreu atropelado a 300 metros de casa em uma estrada do interior de Abdon Batista, no Meio-Oeste de Santa Catarina. O motorista fugiu do local sem prestar socorro.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre este trágico acidente.

