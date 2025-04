Homem morre após ser atropelado por motorista embriagado em SC Acidente aconteceu na noite do último domingo (27), em Blumenau ND Mais|Do R7 29/04/2025 - 05h03 (Atualizado em 29/04/2025 - 05h03 ) twitter

Um homem, de 47 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (28), após ser atropelado por um motorista embriagado, em Blumenau. O acidente aconteceu na noite do último domingo (27), na Rua Primeiro de Janeiro, no bairro Fidelis. De acordo com os bombeiros, a vítima tinha ferimentos na cabeça e suspeita de hemorragia interna. Ele foi encaminhado em estado grave para o Hospital Santa Isabel. Além dele, o motorista também atingiu uma mulher, que foi atendida pelo socorro.

