Homem morre após sofrer choque elétrico em SC; equipes tentaram reanimação As equipes realizaram a reanimação por 50 minutos; o acidente aconteceu em Seara, no Oeste de Santa Catarina ND Mais|Do R7 14/05/2025 - 06h46 (Atualizado em 14/05/2025 - 06h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um homem de 32 anos morreu por volta das 15h44 desta terça-feira (13), após sofrer um choque elétrico com um fio de alta tensão, na Linha Santa Lúcia, no interior de Seara, no Oeste de Santa Catarina. A vítima foi encontrada inconsciente com parada cardiorrespiratória. A morte foi confirmada no local.

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Imposto de Renda: prazo termina em 2 semanas, mas metade dos contribuintes ainda não declarou

‘TH da Maré’: por que traficante estava fora de sua área de comando quando foi morto no RJ

Novo sistema de comunicação vai alertar moradores de Joinville sobre falta de água