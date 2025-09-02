Homem morre atropelado na SC-370 e motorista foge sem prestar socorro: ‘Rapaz bom de coração’
Acidente foi registrado em Braço do Norte; vítima foi identificada como Jefferson Faustino dos Santos
Um grave acidente na SC-370, em Braço do Norte, no Sul de Santa Catarina, matou Jefferson Faustino dos Santos, de 34 anos, no domingo (31). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima já foi encontrada morta no local da ocorrência, no bairro Trevo, por volta das 2h.
