Homem morre com tiro na nuca durante caçada na Serra catarinense Testemunhas relataram aos policiais que disparo atravessou vidro traseiro do carro e atingiu a cabeça da vítima, que estava no banco... ND Mais|Do R7 29/06/2025 - 01h35 (Atualizado em 29/06/2025 - 01h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um homem de 60 anos morreu após ser atingido por um disparo na nuca durante uma caçada em Lages, na Serra Catarinense. A morte ocorreu na tarde desta sexta-feira (27), em uma área rural do município. Os policiais foram chamados para atender à ocorrência às 17h20 de sexta-feira. Segundo a PMSC (Polícia Militar de Santa Catarina), a vítima participava de uma caçada com outras cinco pessoas. No momento do disparo, ele estava sentado no banco do motorista de uma caminhonete.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico incidente.

Leia Mais em ND Mais:

Alta tecnologia: como funcionam equipamentos comprados por R$ 2 milhões para o Samu em SC

Pai é preso por estuprar e engravidar a filha de 12 anos em SC

Quem são as irmãs executadas a tiros em SC por possível disputa de terras