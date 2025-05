Homem morre e policial militar fica ferida após atropelamento durante socorro em SC Motorista fugiu após atingir vítimas; policial passou por cirurgia e está estável e pedestre não resistiu aos ferimentos e morreu ao... ND Mais|Do R7 06/05/2025 - 21h06 (Atualizado em 06/05/2025 - 21h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um homem de 29 anos morreu e uma policial militar, de 39 anos, ficou ferida após um atropelamento em Curitibanos, no Meio-Oeste de Santa Catarina. O caso foi registrado na noite da segunda-feira (5), na rua Fioravante Ortigari, nas proximidades do Jardim Botânico. Segundo informações da PM (Polícia Militar), por volta das 18h35, uma policial militar em serviço avistou um homem caído no meio da rua, aparentemente após sofrer um mal súbito, enquanto transitava pelo local. De imediato, a agente parou a viatura e iniciou os primeiros socorros.

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Queda da Torre: polícia caça cúpula de facção em megaoperação em SC e mais dois estados

Como funciona o processo contra a vereadora de SP ‘branca, bonita e rica’

Aparecimento de escorpiões-amarelos faz cidade de SC convocar população para reunião