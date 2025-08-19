Homem morre em colisão entre motos em Blumenau
Colisão aconteceu na manhã desta segunda-feira (18) no bairro Salto do Norte, em Blumenau
Um grave acidente envolvendo duas motocicletas resultou na morte de um homem na manhã desta segunda-feira (18), em Blumenau. A colisão ocorreu por volta das 7h56 na rua Dr. Pedro Zimmermann, no bairro Salto do Norte, segundo informações do Corpo de Bombeiros.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico acidente.
