Homem morre em colisão entre motos em Blumenau

Colisão aconteceu na manhã desta segunda-feira (18) no bairro Salto do Norte, em Blumenau

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Um grave acidente envolvendo duas motocicletas resultou na morte de um homem na manhã desta segunda-feira (18), em Blumenau. A colisão ocorreu por volta das 7h56 na rua Dr. Pedro Zimmermann, no bairro Salto do Norte, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico acidente.

