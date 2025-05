Homem morre esmagado por raiz de árvore enquanto cortava lenha em SC Homem de 62 anos morreu esmagado por raiz de árvore solta em barranco no interior de Cunha Porã, no Oeste do estado ND Mais|Do R7 02/05/2025 - 08h20 (Atualizado em 02/05/2025 - 08h20 ) twitter

Um homem de 62 anos morreu esmagado por raiz de árvore enquanto cortava lenha no interior de Cunha Porã, no Oeste de Santa Catarina. O incidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (1º), na linha Salete. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar, a imensa raiz de árvore estava solta em um barranco, acima de onde a vítima cortava lenha.

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

