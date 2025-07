Homem morre no hospital dois dias após grave acidente com motorista embriagado em SC O acidente ocorreu no último sábado (12), por volta das 21h, envolvendo um Fiat/Uno e um Renault/Sandero

ND Mais|Do R7 16/07/2025 - 04h37 (Atualizado em 16/07/2025 - 04h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share