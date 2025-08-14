Homem natural do RS é executado a tiros dentro de carro em SC Crime ocorreu em Balneário Arroio do Silva e está sob investigação da Polícia Civil ND Mais|Do R7 14/08/2025 - 20h57 (Atualizado em 14/08/2025 - 20h57 ) twitter

Um homem de 29 anos, natural do Rio Grande do Sul, foi assassinado a tiros dentro de um carro em Balneário Arroio do Silva, no Extremo Sul de Santa Catarina. O crime aconteceu no final da tarde de quarta-feira (13), no bairro Jardim Atlântico. A vítima estava em um Renault Clio, que transitava pela Avenida Santa Catarina quando os disparos iniciaram, provocando a morte ainda no local. Uma segunda pessoa estava no veículo, mas não ficou ferida.

