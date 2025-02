Homem oferece carona e é suspeito de estuprar adolescente de 14 anos em área de mata em SC A menina contou que foi estuprada ao pai, que procurou a polícia para registrar a ocorrência em São Lourenço do Oeste; porém o caso... ND Mais|Do R7 10/02/2025 - 15h07 (Atualizado em 10/02/2025 - 15h07 ) twitter

Uma menina de 14 anos teria sido estuprada em uma área de mata no sábado (8) em São Lourenço do Oeste, no Oeste de Santa Catarina. O suspeito, de 36 anos, foi preso em flagrante.

Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

