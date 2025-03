Homem pede indenização à empresa por acidente com próprio cachorro no home office Ele ficou ferido depois que foi atingido pelo cachorro no home office ND Mais|Do R7 20/03/2025 - 19h29 (Atualizado em 20/03/2025 - 19h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um acidente com o cachorro no home office terminou com o pedido de indenização negado pela 2ª Turma do TRT-BA (Tribunal Regional do Trabalho da Bahia). O funcionários sofreu uma lesão no joelho esquerdo ao ser atingido pelo animal enquanto trabalhava remotamente.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para entender todos os detalhes desse curioso caso!

Leia Mais em ND Mais:

Mercado com 300kg de carne vencida é fechado em Itajaí; dono tentou escapar de fiscalização

Prepare-se! O que esperar do novo ano astrológico?

Traficante que usava carro de luxo para vender drogas é preso em SC