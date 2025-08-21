Homem perde perna em acidente entre ‘carroça de cavalo’ e caminhão em SC Acidente aconteceu na rodovia Antônio Pedro Cândido, em Içara ND Mais|Do R7 21/08/2025 - 20h58 (Atualizado em 21/08/2025 - 20h58 ) twitter

Um homem de 43 anos teve a perna direita amputada durante um grave acidente entre uma carroça puxada por um cavalo e um caminhão na rodovia Antônio Pedro Cândido, em Içara, no Sul de Santa Catarina. A colisão ocorreu na madrugada desta quinta-feira (21), no bairro Boa Vista. A vítima também sofreu um ferimento na outra perna e foi socorrida em estado grave pelos Bombeiros Voluntários de Balneário Rincão, sendo encaminhada ao Hospital São Donato. Outro homem, de 39 anos, que também estava na carroça, apresentou um ferimento na cabeça e suspeita de traumatismo craniano. Ele recebeu atendimento pré-hospitalar e foi levado ao mesmo hospital.

