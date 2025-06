Homem que agrediu filhote de cachorro com martelo em SC tem condenação mantida Crime aconteceu em agosto de 2023, em Forquilhinha; TJSC rejeitou argumento da defesa, que alegava que o réu agiu por necessidade ND Mais|Do R7 06/06/2025 - 15h57 (Atualizado em 06/06/2025 - 15h57 ) twitter

Um homem que agrediu um filhote de cachorro com martelo e ameaçou moradores de um imóvel em Forquilhinha, no Sul do estado, teve sua condenação confirmada pelo TJSC (Tribunal de Justiça de Santa Catarina). A decisão foi unânime após a rejeição dos argumentos da defesa.

Para saber mais sobre este caso e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

