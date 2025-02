Homem que ameaçou jogar gasolina na esposa é preso em SC O homem de 48 anos que ameaçou esposa com gasolina foi preso na tarde desta sexta-feira (7), em Nova Itaberaba, no Oeste de Santa Catarina... ND Mais|Do R7 08/02/2025 - 00h05 (Atualizado em 08/02/2025 - 00h05 ) twitter

Um homem de 48 anos foi preso preventivamente na tarde desta sexta-feira (7), em Nova Itaberaba, no Oeste de Santa Catarina, após ameaçar sua esposa com gasolina. A ameaça ocorreu no dia 27 de janeiro de 2025.

Saiba mais sobre este caso alarmante e as medidas tomadas pela polícia consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

