Homem que esfaqueou e matou mulher na frente de criança é condenado a 39 anos de prisão em SC Tereza foi assassinada com golpes de faca em novembro de 2023 em Maravilha, no Oeste do estado; o condenado matou a mulher na frente...

