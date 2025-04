Homem que estava desaparecido é encontrado morto em SC; carro da vítima foi incendiado Morador de Três Barras, o homem desaparecido foi encontrado em Canoinhas; marcas de sangue foram localizadas na casa da vítima e detalhe... ND Mais|Do R7 25/04/2025 - 21h20 (Atualizado em 25/04/2025 - 21h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um homem de Três Barras, no Planalto Norte de Santa Catarina, que estava desaparecido desde o dia 13 de abril, foi encontrado morto na última quarta-feira (23) em Canoinhas. Já com sinais de decomposição, o corpo da vítima estava no bairro Alto da Tijuca.

Para mais detalhes sobre este caso trágico, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Caso Vitória: família desaprova reconstituição do crime e contesta versão de Maicol

Stammtisch em Blumenau promete agitar a cidade neste sábado; veja o que muda no trânsito

Condenado por estuprar crianças de 6 e 9 anos é preso em bar no Oeste de SC