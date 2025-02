Homem que ficou gravemente ferido com golpes de facão morre no hospital em Chapecó Uma desavença entre vizinhos resultou em uma morte durante o fim de semana no município do Oeste do estado; o homem foi ferido com...

20/01/2025 - 14h47

