Homem que invadiu casa da irmã e matou cunhado no quarto com 14 facadas é condenado em SC
O homem invadiu a casa da irmã pela janela e surpreendeu o casal enquanto dormia em Maravilha, no Oeste
Um homem foi condenado a 17 anos de reclusão em regime fechado e a mais dois anos e 20 dias de detenção por homicídio duplamente qualificado e lesão corporal culposa. A sentença foi proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Maravilha, no Oeste de Santa Catarina, acolhendo a denúncia apresentada pelo MPSC (Ministério Público do Estado).
