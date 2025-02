Homem que matou e enterrou a ex no quintal de casa é condenado a 16 anos de prisão em SC Crime aconteceu no ano de 2022; condenado já estava preso preventivamente ND Mais|Do R7 27/02/2025 - 16h26 (Atualizado em 27/02/2025 - 16h26 ) twitter

O homem que matou e enterrou a ex-companheira no quintal de casa, em 2022, no município de Tubarão, no Sul de Santa Catarina, foi condenado a 16 anos e cinco meses de reclusão. O Tribunal do Júri aconteceu na última terça-feira (25).

