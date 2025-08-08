Homem que matou rival no hospital após 1º atentado frustrado é condenado em SC O comparsa do acusado foi julgado em abril deste ano; a motivação do crime, segundo o MPSC, estava ligada à rivalidade entre facções... ND Mais|Do R7 08/08/2025 - 05h17 (Atualizado em 08/08/2025 - 05h17 ) twitter

Homem que matou rival no estacionamento do HRO (Hospital Regional do Oeste), em novembro de 202, após primeiro atentado frustrado, é condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Chapecó, a 30 anos e quatro meses de prisão em regime fechado. A motivação do crime, segundo o MPSC (Ministério Público de Santa Catarina), está ligada à rivalidade entre facções.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este caso impactante.

