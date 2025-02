Homem que morreu com tiro na região íntima era irmão de vereador em SC Roni Diego Mendes foi encontrado morto na tarde dessa terça-feira (21) em área de mata em Canoinhas ND Mais|Do R7 22/01/2025 - 17h27 (Atualizado em 22/01/2025 - 17h27 ) twitter

O corpo do homem de 37 anos, encontrado em uma área de mata na rua Wedelin Metzger, em Canoinhas, no Planalto Norte catarinense, foi identificado como Roni Diego Mendes. Roni era irmão do vereador de Três Barras Fabiano Mendes, conhecido como Bano. A descoberta do corpo ocorreu na terça-feira (21), por volta das 13h20, feita por um morador que caminhava pelo local.

Para mais detalhes sobre este caso intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

