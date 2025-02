Homem que morreu na BR-280 tentou matar esposa 30 minutos antes do acidente em SC Após a tentativa de feminicídio em São Bento do Sul, homem fugiu pela BR-280 e morreu em grave acidente na Serra de Corupá ND Mais|Do R7 07/02/2025 - 21h25 (Atualizado em 07/02/2025 - 21h25 ) twitter

O homem de 30 anos que morreu após colisão entre um carro e uma van na BR-280, em Corupá, tentou matar a esposa atropelada 30 minutos antes do acidente. O caso aconteceu em São Bento do Sul, no Planalto Norte catarinense, nesta sexta-feira (7).

