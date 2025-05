Homem que se atirou em rio durante fuga da PM é encontrado morto em SC Ele se afogou enquanto tentava atravessar nadando o rio em Araranguá, no Extremo Sul; corpo foi identificado ND Mais|Do R7 26/05/2025 - 21h35 (Atualizado em 26/05/2025 - 21h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O homem que se jogou no rio Araranguá para fugir de uma abordagem policial foi encontrado morto por bombeiros militares. As buscas iniciaram ainda na madrugada de quinta-feira (22), no bairro Barranca, em Araranguá, e foram finalizadas nesse domingo (25) quando a equipe de buscas encontrou o corpo por volta das 10h20.

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Apreensão de 139 kg de maconha na SC-160 revela rota de tráfico entre PR e RS

INSS devolve R$ 292 milhões em descontos indevidos a aposentados a partir desta segunda

Ranking global coloca duas cidades de SC entre os 10 maiores ecossistemas de startups do Brasil