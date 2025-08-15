Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Homem que se escondeu por 2h em arbusto para matar ex a facadas é condenado a 51 anos em SC

Ele aguardou por duas horas escondido antes de atacar a ex, que havia começado outro relacionamento; caso foi julgado pelo Tribunal...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Maico Felipe Rodrigues, de 34 anos, foi condenado a 51 anos de prisão por matar a ex-companheira e tentar assassinar um amigo dela, em São José, na Grande Florianópolis. O crime ocorreu em junho de 2023 e foi marcado pela premeditação: o réu ficou cerca de duas horas escondido atrás de arbustos, aguardando para atacar.

Para saber mais sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.