Homem que se escondeu por 2h em arbusto para matar ex a facadas é condenado a 51 anos em SC
Ele aguardou por duas horas escondido antes de atacar a ex, que havia começado outro relacionamento; caso foi julgado pelo Tribunal...
Maico Felipe Rodrigues, de 34 anos, foi condenado a 51 anos de prisão por matar a ex-companheira e tentar assassinar um amigo dela, em São José, na Grande Florianópolis. O crime ocorreu em junho de 2023 e foi marcado pela premeditação: o réu ficou cerca de duas horas escondido atrás de arbustos, aguardando para atacar.
Maico Felipe Rodrigues, de 34 anos, foi condenado a 51 anos de prisão por matar a ex-companheira e tentar assassinar um amigo dela, em São José, na Grande Florianópolis. O crime ocorreu em junho de 2023 e foi marcado pela premeditação: o réu ficou cerca de duas horas escondido atrás de arbustos, aguardando para atacar.
Para saber mais sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Para saber mais sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: