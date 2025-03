Homem que tentou forjar a própria morte e comparsa são denunciados e viram réus em SC O homem tentou forjar a própria morte para fugir de dívidas, conforme apurou a Polícia Civil; um morador de rua foi carbonizado no... ND Mais|Do R7 16/03/2025 - 11h45 (Atualizado em 16/03/2025 - 11h45 ) twitter

Os dois suspeitos por matar e carbonizar um morador de rua em uma caminhonete foram denunciados pelo MPSC (Ministério Público de Santa Catarina) por homicídio triplamente qualificado, destruição de cadáver e fraude processual. Um deles tentou forjar a própria morte para fugir de dívidas.

Saiba mais sobre esse crime brutal e as consequências para os réus consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

