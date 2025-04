Homem que tentou matar companheira com golpes de foice é condenado em SC O crime aconteceu no dia 21 de julho de 2024 em Caxambu do Sul, no Oeste ND Mais|Do R7 16/04/2025 - 17h27 (Atualizado em 16/04/2025 - 17h27 ) twitter

Um homem foi condenado a 14 anos de prisão após atacar a companheira com golpes de foice em Caxambu do Sul, no Oeste catarinense. A sentença foi definida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Chapecó na última sexta-feira (11), que acolheu a denúncia do MPSC (Ministério Público de Santa Catarina).

