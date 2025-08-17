Logo R7.com
Homem segue dica do ChatGPT, troca sal por ‘veneno’ e acaba internado com paranoia

Após consumir altas doses de bromo, paciente teve alucinações e tentou fuga; tratamento levou três semanas e não há antídoto para a...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Um homem de 60 anos foi diagnosticado com envenenamento após seguir dicas de mudanças na dieta passadas pelo ChatGPT. A ocorrência resultou em uma internação voluntária devido a sintomas graves de paranoia e alucinações.

