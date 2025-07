Homem sem cinto fica ferido após capotamento em Morro da Fumaça Acidente aconteceu na noite de domingo (20), no bairro Estação Cocal ND Mais|Do R7 21/07/2025 - 20h37 (Atualizado em 21/07/2025 - 20h37 ) twitter

Um homem de 27 anos ficou ferido após um capotamento em Morro da Fumaça, no Sul de Santa Catarina. O acidente, envolvendo um veículo Renault Sandero, aconteceu por volta das 21 horas de domingo (20), na rua João de Rochi, no bairro Estação Cocal. De acordo com os socorristas do Corpo de Bombeiros, a vítima estava no banco traseiro do carro e foi encontrada caída, com ferimento no braço esquerdo, corte na cabeça e escoriações no rosto. Ela também relatou dores na perna esquerda.

Para mais detalhes sobre este acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

