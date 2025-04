Homem tem 40% do corpo queimado após ataque com álcool e fogo em SC O homem teve 40% do corpo queimado com lesões de 2º e 3º grau; caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (14), em Palmitos, no... ND Mais|Do R7 15/04/2025 - 01h25 (Atualizado em 15/04/2025 - 01h25 ) twitter

Um homem de 35 anos teve cerca de 40% do corpo queimado após ter o corpo incendiado por outra pessoa no município de Palmitos, no Oeste de Santa Catarina. O crime aconteceu por volta das 02h45 da madrugada desta segunda-feira (14), na rua Visconde do Rio Branco, no centro do município. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar, a vítima apresentava queimaduras de 2º e 3º grau e relatava fortes dores. Ele já estava sendo conduzido por familiares em um carro particular quando foi atendido pelos bombeiros a aproximadamente 200 metros do hospital.

