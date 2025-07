Homem tem corpo partido ao meio após ser atropelado na BR-282 em SC O atropelamento aconteceu na noite desta sexta-feira, próximo de um posto de combustível, em Xanxerê, no Oeste ND Mais|Do R7 26/07/2025 - 20h57 (Atualizado em 26/07/2025 - 20h57 ) twitter

Um homem morreu de forma brutal após ser atropelado por um carro na BR-282, em Xanxerê, no Oeste de Santa Catarina. O acidente ocorreu por volta das 19h40 desta sexta-feira (25), no km 504 da rodovia, próximo de um posto de combustível. A vítima teve o corpo partido ao meio com o impacto.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

