Homens são resgatados após naufrágio durante travessia em Florianópolis Acidente aconteceu na tarde desta terça-feira (29), entre a ilha de Naufragados, na capital, e o município de Palhoça ND Mais|Do R7 30/04/2025 - 07h00 (Atualizado em 30/04/2025 - 07h00 )

Dois homens foram resgatados, com auxílio do helicóptero Arcanjo, após um naufrágio em travessia no mar da capital catarinense, nesta terça-feira (29). Os dois ficaram à deriva depois que o barco em que estavam afundou. Para se salvar, os dois nadaram até a Fortaleza De Nossa Senhora Da Conceição de Araçatuba, entre a praia de Naufragados e o município de Palhoça.

