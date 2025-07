Homicídios caem 40% em Itajaí no 1º semestre e furtos também têm redução Polícia Militar explica principais causas de homicídios em Itajaí e ressalta planejamento de órgãos de segurança ND Mais|Do R7 05/07/2025 - 00h17 (Atualizado em 05/07/2025 - 00h17 ) twitter

Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina, passou por uma redução de 40% no número de homicídios no primeiro semestre de 2025, em relação ao mesmo período de 2024. A queda neste tipo de crime foi de 15 para 9 casos. Conforme a Secretaria Municipal de Segurança Pública de Itajaí, a atuação a Guarda Municipal de Itajaí (GMI), em conjunto com a Polícia Militar e Polícia Civil, também resultou em uma queda de 47% na quantidade de roubos e de 21% nos furtos em geral no mesmo período.

