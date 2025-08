‘Hora de ser republicano’: tarifaço de Trump pressiona SC a driblar crise geopolítica Economia catarinense será a quarta mais afetada do país pela taxação dos Estados Unidos; para especialistas, o estado precisa ser ‘... ND Mais|Do R7 06/08/2025 - 18h58 (Atualizado em 06/08/2025 - 18h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com os efeitos do tarifaço de Trump afetando empresas exportadoras, mesmo antes de passar a vigorar, especialistas em economia e relações internacionais acreditam que é hora de Santa Catarina mirar outros mercados como alternativa ao estadunidense.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre o impacto do tarifaço de Trump em Santa Catarina!

Leia Mais em ND Mais:

Com tempo instável, Santa Catarina pode voltar a ter neve ao longo da semana; veja previsão

Figueirense lança camisa versão retrô como uniforme 3 na reta final da Série C

Aos 104 anos, morre José Jacob Pereira, exemplo de amor e dignidade na Grande Florianópolis