Hospitais públicos de SC recebem R$ 2,8 mi para modernizar computadores e acelerar atendimentos Medida estadual visa ampliar o número de atendimentos da rede hospitalar catarinense e promover mais agilidade nos procedimentos ND Mais|Do R7 08/07/2025 - 01h17 (Atualizado em 08/07/2025 - 01h17 )

O Governo de Santa Catarina iniciou a modernização do sistema de computadores e servidores da sua rede de hospitais. Seis instituições de saúde catarinenses foram contemplados com o investimento estadual que ultrapassa os R$ 2,8 milhões.

