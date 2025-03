Hospital Azambuja, em Brusque, fará bazar com itens apreendidos pela Receita Federal Limite de compras no bazar com itens da Receita Federal será de até R$ 2.500,00 por CPF ND Mais|Do R7 20/03/2025 - 20h05 (Atualizado em 20/03/2025 - 20h05 ) twitter

No próximo dia 5 de abril, o Hospital Azambuja, em Brusque, fará um bazar solidário com mercadorias apreendidas pela Receita Federal. O evento acontecerá das 8h às 18h, no Seminário de Azambuja, em frente ao local.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre como participar deste evento que promete ajudar o hospital e a comunidade!

