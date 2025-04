Hospital de Chapecó enfrenta alta demanda e orienta pacientes sobre quando procurar atendimento O hospital divulgou um comunicado sobre alta demanda no pronto-socorro do local; veja as orientações sobre quando buscar atendimento... ND Mais|Do R7 03/04/2025 - 12h47 (Atualizado em 03/04/2025 - 12h47 ) twitter

O HRO (Hospital Regional do Oeste), em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, divulgou na quarta-feira (2) que enfrenta uma alta demanda no pronto-socorro e reforça orientações à população sobre quando buscar atendimento na unidade.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as orientações do hospital e como buscar atendimento adequado.

