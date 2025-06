Hospital de Chapecó registra 71% de aceitação familiar para doação de órgãos O Hospital Regional do Oeste, em Chapecó, no Oeste, se destaca pela atuação estruturada no processo de doação de órgãos no estado ND Mais|Do R7 22/06/2025 - 19h56 (Atualizado em 22/06/2025 - 19h56 ) twitter

Com 71% de aceitação das famílias entrevistadas, o HRO (Hospital Regional do Oeste), em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, se destaca pela atuação estruturada no processo de doação de órgãos em Santa Catarina.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e os avanços no processo de doação de órgãos consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

