Hospital de SC distribui morangos do amor para celebrar destaque em ranking nacional Esta é a primeira vez que o hospital aparece no ranking com a nova identidade institucional. ND Mais|Do R7 02/08/2025 - 05h37 (Atualizado em 02/08/2025 - 05h37 )

O Hospital Unimed Blumenau foi reconhecido como o 4º melhor hospital para se trabalhar no Brasil, segundo o ranking nacional da consultoria Great Place to Work (GPTW). Para marcar a conquista, a instituição entregou morangos do amor aos colaboradores, em todas as unidades da Unimed Blumenau, entre os dias 29 de julho e 1º de agosto.

Saiba mais sobre essa celebração e o reconhecimento do hospital no nosso parceiro ND Mais.

